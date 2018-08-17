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Ограбленный епископ Льежа заявил, что воры отнеслись к его сану с уважением

В Бельгии грабители заперли епископа в гардеробе

Фото : РИА Новости17 августа 2018, 16:30

Ограбленный в ночь на среду епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль рассказал, что, несмотря на угрозы, грабители отнеслись к нему с уважением, пишет РИА Новости.

"Они соблюдали уважение к моему сану. Они требовали от меня золота и денег. Но я сказал, что у меня их нет, равно как и сейфа", — сказал журналистам церковный иерарх.

По словам епископа, трое преступников заперли его с крестником в ванной, на первом этаже занимаемого епископом служебного жилья.

Сами грабители утверждали, что приехали из Германии, а деньги нужны им, якобы чтобы оплатить лечение больной девочки, рассказал Дельвиль.

Добычей налетчиков стали четыре картины, три церковные вазы и 20 тысяч евро, предназначавшихся для служебной поездки в Таиланд. Начато расследование.


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