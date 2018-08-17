Казахстанские вузы останутся без лицензии при низком показателе трудоустройства

В 2018 году лицензии потеряли уже 17 высших учебных заведений и подобная практика будет продолжаться, пообещал министр образования РК.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал решение президента о двойном увеличении грантов в 2018 году. Теперь отношение к вузам будет более строгое, в частности - за плохие показатели трудоустройства будет отзываться лицензия, передает Zakon.kz.

"Теперь время повышения ответственности ВУЗов. Глава Государства пошел на беспрецедентное увеличение образовательных грантов на 10 тысяч в прошлом году, и еще на 20 тысяч в этом. Разрешите мне от имени всех выразить нашу глубокую благодарность Нурсултану Абишевичу. Нам оказано большое доверие, поэтому ответственность ВУЗов за качество – стала задачей №1", - сказал глава ведомства на Республиканской августовской конференции педагогических работников.

Качество в образовательных учреждениях будут поднимать по трем основным пунктам. Первый - на базе рейтинга основанного на занятости выпускников МОН РК начнет принимать меры по отзыву лицензий у вузов по специальностям, где идет низкое трудоустройство. 17 лицензий в 2018 году уже отозвано. По словам спикера, это приведет к профилизации вузов по основным направлениям.

"Там где они могут хорошо преподавать, пусть преподают. Там где диплом не дает хорошей востребованности, преподавать не имеет смысла", - отметил Сагадиев.

Второе, - повысятся квалификационные требования отдельно к университетам, институтам и академиям. Для этого в министерстве разработана новая пруденциальная, объективная, независимая от МОНа система, с помощью которой будет выявляться: кто может называться университетом, институтом, академией, а кто - нет.

В-третьих, МОН выразил поддержку идеи по созданию лиги за академическую требовательность.

"Это инициатива самих ВУЗов. Мы с гордостью можем сказать, что в Казахстане создается лига ВУЗов, которые системно поставят высокие требования к студентам, академическую честность, высокое имя своего ВУЗа над текущей рыночной конъюнктурой. Об этом сегодня ВУЗы-инициаторы сами расскажут. Это не все меры, которые мы будем предпринимать. Есть KPI для ректоров государственных ВУЗов, есть обязательный антиплагиат, есть поэтапное внедрение сертификации для выпускников регулируемых профессий и так далее. Но, все что Министерство делает либо идет от самих ВУЗов, либо с ними широко обсуждается", - пообещал министр.

Как заметил Сагадиев, большинство из нововведений также заденет и колледжи.

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