Северо-Казахстанская область традиционно специализируется в аграрной сфере - Назарбаев

Потенциал сельского хозяйства здесь используется еще не на должном уровне - Президент.

Нурсултан Назарбаев посетил ТОО "Тайынша Май" в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе посещения Глава государства осмотрел цеха предприятия и ознакомился с технологическим процессом переработки масличных культур и производства рафинированного масла.

- Ваши инвестиции впервые привлекаются в перерабатывающее производство, и это является важным вкладом в аграрный комплекс Казахстана. Вся производимая здесь продукция идет на внешний рынок, что способствует увеличению объемов экспорта страны, созданию рабочих мест и получению прибыли. Все это очень важно, - сказал Президент Казахстана.

После завершения осмотра предприятия аким области Кумар Аксакалов доложил об итогах социально-экономического развития СКО за первое полугодие 2018 года.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Северо-Казахстанская область, сельскохозяйственные угодья которой имеют самое высокое качество почвы в стране, традиционно специализируется в аграрной сфере, и подчеркнул, что четверть производства казахстанского зерна приходится на этот регион.

- Потенциал сельского хозяйства здесь используется еще не на должном уровне. При этом земледельцы области, безусловно, являются специалистами высокого уровня в земледелии и производстве зерна. Вместе с тем, нужно заниматься развитием отрасли животноводства, - заключил Глава государства.

Кроме того, руководитель региона проинформировал о ходе подготовке к проведению XV межрегионального казахстанско-российского форума.

Президент Казахстана дал ряд поручений по расширению аграрного потенциала области путем внедрения научных достижений и цифровизации в сельское хозяйство, а также по активизации приграничного сотрудничества, дальнейшему развитию промышленного производства и туристической отрасли, повышению инвестиционной и деловой привлекательности региона.

- "Пять социальных инициатив" должны способствовать решению этих вопросов. Необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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