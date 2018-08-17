160-летие Шакарима Кудайбердиева отметили в ВКО

У бюста Шакарима Кудайбердиева в парке состоялась торжественная церемония возложения цветов. Победители районных литературных чтений прочли стихи Абая и Шакарима.

С размахом отметили 160-летие со дня рождения известного казахского поэта, философа, мыслителя Шакарима Кудайбердиева на Родине классика – в Абайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Сотни людей из разных уголков Казахстана и из соседнего Узбекистана собрались в селе Караул, чтобы почтить память духовных столпов казахского народа – Абая Кунанбаева и Шакарима Кудайбердиева, увидеть торжественное открытие памятника Абаю. Особенно приятно было видеть здесь потомков Абая и Шакарима.

Автор монумента – художник, скульптор Нурбол Калиев сам родом из этих мест. По его словам, чтобы создать фигуру поэта высотой 4 метра 60 см, вылитую из бронзы, потребовалось полгода. Стоимость работы – 15,5 млн тенге. Эти средства пожертвовали почетные граждане и выходцы из района, предприниматели, главы крестьянских хозяйств, меценаты. Средства на благоустройство площади были выделены из местного бюджета.

– Благодаря мудрости и творчеству таких мыслителей, как Абай, Шакарим, Мухтар, Казахстан смог стать независимым государством, – отметил аким области Даниал Ахметов. – Программа "Рухани жаңғыру", инициированная Президентом страны, позволяет нам прикоснуться к духовному наследию предков, которое является путеводителем и в наши дни, не должно забываться. Это достоинство, честь, богатство, совесть нашей нации.

В районной библиотеке член Союза писателей Казахстана Медеу Сарсеке презентовал первую часть книг из серии "Абай әлемі". Прозвучало много теплых слов о том, что это только начало большого пути.

– Говоря о казахской культуре, невозможно не отметить роль Абая, Шакарима, Мухтара, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Издание книг в рамках проекта "Абай әлемі" – это дань уважения великим предкам.

Ректор ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков от имени Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкалыковой прочитал приветственный адрес, где говорилось о важности программы "Рухани жаңғыру" для будущих поколений казахстанских патриотов.

У бюста Шакарима Кудайбердиева в парке состоялась торжественная церемония возложения цветов. Победители районных литературных чтений прочли стихи Абая и Шакарима.

Отдельным пунктом программы было открытие бассейна с длиной дорожек в 25 метров, где собралась не только творческая элита, но и спортивная общественность. Ветеран спорта, талантливый тренер, воспитавший призеров республиканских и областных соревнований, Майдан Муканов и обладатель титула "Казахстан барысы" Айбек Нугымаров выразили уверенность, что родной край еще не раз прославится как кузница чемпионов.

На центральном стадионе развернулось самое зрелищное из юбилейных мероприятий – театрализованное представление. Танцы, стихи, песни, отрывки из поэм и мастерская игра актеров позволили передать атмосферу полуторавековой давности. Зрители увидели юного Шакарима, который вдохновлялся творчеством Абая, рисовал свою картину мироздания. Тонко были показаны трагические страницы истории, когда Шакарима и его бессмертные творения пытались уничтожить, и как наступило духовное возрождение народа, по крупицам собравшего наследие мыслителя.

Елена Пашке.

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