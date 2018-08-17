Назарбаев: Через трудности я стал тем, кем сегодня являюсь

Глава государства ознакомился с ходом строительства домов в селе Ильичевка.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства 14 жилых домов для переселенцев из других регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе неформального общения с семьями переселенцев Нурсултан Назарбаев отметил, что государством предпринимаются все меры по поддержке переселенцев, а также рассказал о своем жизненном пути.

"Вы знаете, что я родился в окрестностях города Алматы. В 17 лет я уехал из родных мест. Приняв это решение, я прошел трудовой путь в разных регионах, через трудности стал тем, кем сегодня являюсь. Вы это делаете ради будущего своих детей", - сказал президент.

В завершение глава государства пожелал новоселам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия на новом месте.

Всего в 2018 году в Северо-Казахстанскую область переехало около 900 человек в составе 235 семей. Все переселенцы обеспечены арендным жильем и трудоустроены. Общая сумма субсидий на переезд и возмещение затрат составляет более 1 млрд тенге.

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