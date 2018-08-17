Убийство Татишева: Генпрокуратура предъявила обвинение Аблязову

Квалификация действий Аблязова была осуществлена сегодня, 17 августа.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении М.Аблязова по факту организации убийства Е.Татишева. В связи с неявкой подозреваемого и его защиты, Генпрокуратура через СМИ публикует сообщение о том, по каким статьям ему предъявлено обвинение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа.

31 июля 2018 года Аблязов был уведомлен через средства массовой информации, в том числе через французскую газету «Le FIGARO», о необходимости явиться в прокуратуру Казахстана для участия в следственных действиях по расследуемому уголовному делу.

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"В связи с тем, что Аблязов и его защитник не явились по вызову лица, осуществляющего досудебное расследование, Генеральная прокуратура Республики Казахстан в соответствии с частью 8 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК РК) публикует настоящее сообщение о квалификации деяний подозреваемого Аблязова Мухтара Кабуловича, 16.05.1963 года рождения. По результатам досудебного производства и на основании собранных доказательств, 17 августа текущего года действия Аблязова М.К. квалифицированы по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж», «з» Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции от 16.07.1997 года)", - сообщили в Генпрокуратуре.

Аблязов подозревается в организации умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева, совершенного из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору с Токмади.

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"В соответствии со ст. 64, 206 УПК РК разъясняется, что подозреваемый и его защитник вправе ознакомиться и получить копию постановления о квалификации деяния подозреваемого в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәнгілік ел, 14. Кроме того, подозреваемый вправе дать пояснения по существу подозрения, а также в случае не согласия с предъявленной квалификацией обжаловать постановление в соответствии со ст.105 УПК РК прокурору или в суд", - отметили в надзорном органе.

Ранее подозреваемый Аблязов вызывался Генеральной прокуратурой на 16 августа для проведения допроса и иных следственных действий. Однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих его явке.

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