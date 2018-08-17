В СКО в этом году будет собран хороший урожай - Назарбаев

Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно внедрять в производство научные и цифровые технологии - Президент.

Президент Казахстана посетил сельскохозяйственный комплекс ТОО "Агрофирма Эксимнан" в Северо-Казахстанская области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе посещения Глава государства осмотрел сельскохозяйственные угодья, ознакомился с ходом проведения уборочной кампании и выразил уверенность в том, что в Северо-Казахстанской области в этом году будет собран хороший урожай.

Обращаясь к сельхозтоваропроизводителям региона, Президент Казахстана отметил необходимость диверсификации сельскохозяйственного производства и развития животноводства.

- Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно внедрять в производство научные и цифровые технологии. Производительность труда невозможно поднять без развития перерабатывающей отрасли, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь руководители предприятий поблагодарили Президента Казахстана за большое внимание к нуждам сельхозтоваропроизводителей и государственную поддержку аграрного сектора.

Кроме того, Глава государства осмотрел сельскохозяйственную выставку, на которой были представлены образцы тракторов, комбайнов и другой уборочной техники, собираемой на заводах области.

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