Стало известно начало Курбан-айт намаза в Алматы

Праздничный Айт-намаз состоится 21 августа в 07:00 часов утра.

Қурбан айт продлится с 21 по 24 августа включительно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Аzan.kz.

Праздничный Курбан айт намаз по г. Алматы состоится 21 августа в 07:00 часов утра. Он читается в мечетях с джамаатом. В этот день желательно принять гусль - полное омовение, одеть чистую и праздничную одежду и умаститься благовониями. После праздничного намаза необходимо остаться на месте и прослушать праздничную хутбу имама. По завершению праздничного намаза начинается ритуальное жертвоприношение.

20 августа - день Арафа, в этот день желательно держать пост согласно сунне Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

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