В Минтруда рассказали, для чего внедряют электронный трудовой договор

По информации ведомства, таким образом подделка документов будет исключена

В Министерстве труда и социальной защиты РК прокомментировали решение перейти на электронную версию трудового договора. Таким образом работодатели смогу получать достоверные данные кандидатов с помощью оптимизированной системы цифрового делопроизводства, сообщает bnews.kz.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев подчеркнул, что уже было разработано общее хранилище данных электронных договоров.

"Для работодателя оптимизируется кадровое делопроизводство, включая наем и перемещение работников. Также, благодаря доступу к электронному личному делу кандидата он сможет получать достоверные данные по удостоверению личности, диплом об образовании, трудовой деятельности, стажу и квалификации работников. Соответственно подбор работников будет более качественный. Государству это позволит осуществлять мониторинг и контроль наличия трудовых отношений с работодателями, а также прогнозировать кадровые перетоки граждан и заранее предпринимать меры по их трудоустройству", - сказал Нариман Мукушев.

Основным плюсом данного проекта для гражданина Нариман Мукушев назвал упрощение трудоустройства.

"Если сейчас необходимо много документов для формирования личного дела для трудоустройства, то в будущем мы должны прийти к тому, что достаточно будет только удостоверение личности. Для работодателей также упрощение в том числе – это исключение рисков подделки документов, так как информацию получают через электронное Правительство, информация об образовании, медицинской справки. То есть исключает подделку", - заявил вице-министр труда и социальной защиты населения.

Нариман Мукушев подчеркнул, что переведённые в электронный формат трудовые договоры приведут к автоматизации кадрового учета, исключения бумажных трудовых книжек и других бумажных документов.

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