Опубликован список мечетей Алматы, где можно совершать жертвоприношение
Таких мест в городе 22.
Центральная мечеть Алматы предупреждает об административной ответственности граждан и юридических лиц за совершение ритуального жертвоприношения вне установленных мест, передает Zakon.kz со ссылкой на Аzan.kz.
Жертвоприношение является одним из основных религиозных обрядов в Священный праздник всех мусульман Курбан айт, который в этом году выпадает на 21 августа.
По согласованию Духовного управления мусульман Казахстана с акиматом города Алматы утвержден список мечетей, в которых созданы условия и подведены все необходимые коммуникации, обеспечивающие порядок и гигиеничность произведения забоя жертвенных животных на Курбан-айт.
1) Алматинская городская Центральная мечеть (ул. Пушкина, 16)
2) мечеть «Алғабас» (Алатауский район, мкр. «Алғабас», ул. Лермонтова 2);
3) мечеть «Әскер ата» (Алатауский район, мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 18/4) ;
4) мечеть «Мырзахмет» (Алатауский район, мкр. «Қарасу», Северное кольцо 15);
5) мечеть «Таугүл-3» (Ауезовский район, мкр. «Таугүл-3», Центральная 9 );
6) благотворительная организация «Исламский культурный центр Сауран» (Ауэзовский район, мкр.«№2» дом ...
7) благотворительная организация «Таугүл» (Ауэзовский район, мкр. «Таугүл-3», ул. Центральная 1Б );
8) мечеть «Орбита» (Бостандыкский район, «Орбита -3», Мустафина 5 Е );
9) мечеть «Бақыткелді» (Бостандыкский район, мкр. Хан Тәңірі, ул. Дулати 27)
10) мечеть «Аль-Мадина» (Жетысуский район, ул. Федорова 12 );
11) мечеть «Вайнах» (Жетысуский район, ул. Айтиева 5 );
12) скотобойня ТОО «Is-commerse» (Жетысуский район, ул. Полежаев 93А );
13) мечеть «Бекет-ата» (Алатауский район, мкр. «Шаңырақ -1» ул. Өтемісұлы 109);
14) мечеть «Аманқұл-ата» (Медеуский район, ул. Азербаева 1 );
15) мечеть «Омар ибн Хаттаб» (Медеуский район, мкр. «Горный гигант» ул. Жукова 138);
16) мечеть «Фатима» (Медеуский район, ул. Добролюбова 138);
17) мечеть «Райымбек батыр» (Медеуский район, мкр.«Думан-1» мкр. Хан –Тәңірі, 1);
18) мечеть «Қалқаман» (Наурызбайский район, мкр. Қалқаман- 2, ул. Аспандиярова 84);
19) мечеть «Нұр» (Наурызбайский район, пос. Ақжар ул. Даулеткерей 86 А);
20) рынок «Тау самалы» (Наурызбайский район, мкр. «Таусамалы» ул. Конаева 2);
21) площадь около комплекса «ДИ» (Наурызбайский район, ул. Жандосова 2);
22) мечеть «Қайрат» (Түрксибский район, мкр. «Қайрат» ул. Тәттімбет 1/1).
Центральная мечеть Алматы предупреждает об административной ответственности граждан и юридических лиц за совершение ритуального жертвоприношения вне установленных мест, в соответствии с Кодеском Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".
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