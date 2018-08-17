Опубликован список мечетей Алматы, где можно совершать жертвоприношение

Таких мест в городе 22.

Центральная мечеть Алматы предупреждает об административной ответственности граждан и юридических лиц за совершение ритуального жертвоприношения вне установленных мест, передает Zakon.kz со ссылкой на Аzan.kz.

Жертвоприношение является одним из основных религиозных обрядов в Священный праздник всех мусульман Курбан айт, который в этом году выпадает на 21 августа.

По согласованию Духовного управления мусульман Казахстана с акиматом города Алматы утвержден список мечетей, в которых созданы условия и подведены все необходимые коммуникации, обеспечивающие порядок и гигиеничность произведения забоя жертвенных животных на Курбан-айт.

1) Алматинская городская Центральная мечеть (ул. Пушкина, 16)

2) мечеть «Алғабас» (Алатауский район, мкр. «Алғабас», ул. Лермонтова 2);

3) мечеть «Әскер ата» (Алатауский район, мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 18/4) ;

4) мечеть «Мырзахмет» (Алатауский район, мкр. «Қарасу», Северное кольцо 15);

5) мечеть «Таугүл-3» (Ауезовский район, мкр. «Таугүл-3», Центральная 9 );

6) благотворительная организация «Исламский культурный центр Сауран» (Ауэзовский район, мкр.«№2» дом ...

7) благотворительная организация «Таугүл» (Ауэзовский район, мкр. «Таугүл-3», ул. Центральная 1Б );

8) мечеть «Орбита» (Бостандыкский район, «Орбита -3», Мустафина 5 Е );

9) мечеть «Бақыткелді» (Бостандыкский район, мкр. Хан Тәңірі, ул. Дулати 27)

10) мечеть «Аль-Мадина» (Жетысуский район, ул. Федорова 12 );

11) мечеть «Вайнах» (Жетысуский район, ул. Айтиева 5 );

12) скотобойня ТОО «Is-commerse» (Жетысуский район, ул. Полежаев 93А );

13) мечеть «Бекет-ата» (Алатауский район, мкр. «Шаңырақ -1» ул. Өтемісұлы 109);

14) мечеть «Аманқұл-ата» (Медеуский район, ул. Азербаева 1 );

15) мечеть «Омар ибн Хаттаб» (Медеуский район, мкр. «Горный гигант» ул. Жукова 138);

16) мечеть «Фатима» (Медеуский район, ул. Добролюбова 138);

17) мечеть «Райымбек батыр» (Медеуский район, мкр.«Думан-1» мкр. Хан –Тәңірі, 1);

18) мечеть «Қалқаман» (Наурызбайский район, мкр. Қалқаман- 2, ул. Аспандиярова 84);

19) мечеть «Нұр» (Наурызбайский район, пос. Ақжар ул. Даулеткерей 86 А);

20) рынок «Тау самалы» (Наурызбайский район, мкр. «Таусамалы» ул. Конаева 2);

21) площадь около комплекса «ДИ» (Наурызбайский район, ул. Жандосова 2);

22) мечеть «Қайрат» (Түрксибский район, мкр. «Қайрат» ул. Тәттімбет 1/1).

Центральная мечеть Алматы предупреждает об административной ответственности граждан и юридических лиц за совершение ритуального жертвоприношения вне установленных мест, в соответствии с Кодеском Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

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