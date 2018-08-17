Полицейский автомобиль столкнулся с «Камазом» в Шымкенте
В данное время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото : Arnapress.kz17 августа 2018, 17:48
Спецавтомашина дорожно-патрульной полиции ДВД Шымкента столкнулась с автомашиной «Камаз», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.
«Сегодня, примерно в 11 ч. 10 мин, на автодороге Шымкент – Ленгер при выезде из г. Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие. Спецавтомашина дорожно патрульной полиции ДВД г.Шымкент столкнулась с автомашиной «Камаз». Пострадавших нет. В данное время проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933169-b9a8b28113688156e23d04c639572fc3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...