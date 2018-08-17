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Полицейский автомобиль столкнулся с «Камазом» в Шымкенте

В данное время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото : Arnapress.kz17 августа 2018, 17:48

Спецавтомашина дорожно-патрульной полиции ДВД Шымкента столкнулась с автомашиной «Камаз», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

«Сегодня, примерно в 11 ч. 10 мин, на автодороге Шымкент – Ленгер при выезде из г. Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие. Спецавтомашина дорожно патрульной полиции ДВД г.Шымкент столкнулась с автомашиной «Камаз». Пострадавших нет. В данное время проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.


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