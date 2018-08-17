В столичном ДГД прокомментировали задержание их сотрудника

Задержанный полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

В столичном ДГД прокомментировали задержание сотрудника СЭР ДГД по Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В первую очередь отмечается, что Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает работу по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников и привитию «нулевой терпимости» к любым проявлениям коррупции.

"Так, Управлением внутренней безопасности (далее – УВБ) Департамента государственных доходов по Астане изобличен следователь службы экономических расследований, вымогавший 15 тысяч долларов США у директора одного из ТОО, за прекращение расследуемого уголовного дела по факту хищения. 8 августа 2018 года в УВБ ДГД с заявлением обратился директор ТОО по факту вымогательства взятки сотрудником службы экономических расследований", - сообщили в УВБ ДГД по Астане.

Заявление было зарегистрировано в КУИ Комитета государственных доходов МФ РК и передано в Департамент Национального бюро по противодействию коррупции для проведения совместных оперативно-следственных мероприятий.

11 августа в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудниками УВБ ДГД по Астане совместно с антикоррупционной службой при получении части взятки в сумме 5 тысяч долларов США из ранее оговоренных 15 тысяч задержан с поличным старший следователь службы экономических расследований ДГД по Астане.

Задержанный полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Проводится досудебное расследование.

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