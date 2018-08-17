В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются гроза и усиление ветра.

В трех регионах Казахстана на 18 августа синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Днем 18 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 18 м/с.

В Актобе днем 18 августа ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 15 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.

18 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление северного, северо-восточного ветра 15-20 м/с, ночью местами ожидается гроза.

В Уральске 18 августа усиление северного, северо-восточного ветра порывы 18 м/с, ночью ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%.

18 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, северо-восточный ветер 15-20 м/с, град. Вероятность шторма 90-95%.

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