В столице прошла встреча прокуратуры с населением

Всего принято свыше 80 человек.

17 августа прокуратура города Астаны совместно с акиматом города организовала личный прием жителей столицы по принципу «Народная канцелярия», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прием осуществлен на площадке городского филиала партии «НұрОтан» с участием первых руководителей органов прокуратуры, внутренних дел, государственных доходов, юстиции и руководителей структурных подразделений акимата.

Мероприятие прошло в рамках реализации задач, заложенных в Послании Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года, где отмечена важность взаимодействия государственных органов и населения в борьбе с коррупцией и обеспечении верховенства закона.

Особенность мероприятия заключена в том, что уполномоченные органы на одной площадке смогли комплексно подойти к проблемам жителей и разрешить вопросы каждого обратившегося.

Многие граждане не владеют сведениями о компетенциях госорганов, об изменениях в законодательстве, поэтому ошибочно обращаются в неуполномоченные госорганы, в связи с чем, им оказана правовая консультация по конкретным вопросам.

Всего принято свыше 80 человек. По 15 обращениям даны разъяснения, 7 – разрешены на месте. Обращения, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль первых руководителей госорганов.

Подобные мероприятия планируется проводить не реже одного раза в квартал.

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