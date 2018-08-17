Завоевана первая в истории казахстанского велоспорта медаль чемпионата мира в спринте

18-летний гонщик из Кокшетау занял третье место в гонке кейрин – зрелищной спринтерской дисциплине.

Казахстанский велосипедист Андрей Чугай стал бронзовым призером чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров. 18-летний гонщик из Кокшетау занял третье место в гонке кейрин – зрелищной спринтерской дисциплине.

Успех Андрея Чугая на мировом первенстве можно считать знаковым событием для отечественного велоспорта. Впервые за всю историю велоспорта в Казахстане спринтер занимает призовое место на чемпионате мира.

«Гонка была очень сложная, - комментирует старший тренер Центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту Иван Сиваш. – Всего стартовало 45 гонщиков, Андрей квалификационный заезд не прошел, отобрался в «заезде надежды». Затем прошел в полуфинал. Конкуренция была очень высокая, было много падений, к счастью, Андрея не зацепило. Все были мотивированы на высокий результат. За третье место боролись три гонщика и заехали практически в одну линию, а Андрей оказался немного впереди.

Фактически, подготовку к чемпионату мира мы начали в марте, проехали 4 международные гонки, прошли сбор в Киргизии и у нас в Астане, на нашем велотреке. Готовились серьезно. Ребята не были дома уже несколько месяцев.

Но если брать по большому счету, то подводили спортсменов к Миру около двух лет, шли к этому старту долго и упорно. В прошлом году на чемпионате мира, например, уже было видно, что есть хороший рост. А в этом году уже призовое место. Я думаю, у спринта в Казахстане хорошее будущее. На сегодняшний день спринтеров не так уж много, около 10-12 человек, это вместе с элитой. Но спринт стремительно развивается, и эта тенденция наблюдается в целом во всем мировом велоспорте».

Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров стартовал в Швейцарии, городе Эгль, 15 августа и продлится до 19 августа. В составе сборной на мировое первенство отправились 14 юниоров и юниорок.

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