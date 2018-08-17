Долги за комуслуги банков, бизнес-компаний и известных лиц исчисляются десятками млн тенге

Многие известные люди должны крупные суммы за коммунальные услуги.

Порядка 50 известных в стране лиц и столько же крупнейших финансовых и бизнес-структур, расположенных в Алматы, должны за использованные коммунальные услуги более 145 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на «Вечерний Алматы».

В списках потребителей, имеющих задолженности перед предприятиями теплоэнергокомплекса и ЖКХ, фигурируют «Банк Астаны», «БанкЦентрКредит», «КазКом», «Народный банк», «Forte банк», «Цесна банк», «Казахтелеком», стройкомпании «Базис», «Астана курылыс», Академия гражданской авиации, санаторий «Казахстан», Центрально-Азиатский университет и др. Их совокупная задолженность за электроэнергию, газ, холодную и горячую волу с канализацией составляет более 117,6 млн тенге.

Еще 28 миллионов должны за «коммуналку» ряд особ, среди которых бывший глава Нацбанка Григорий Марченко, возглавлявший в свое время ряд областных судов Пакирдинов, музыкант с мировым именем, лауреат госпремии пианистка Жания Аубакирова, несколько крупных деятелей культуры и искусства и их родственники.

Долги этих частных лиц варьируются от нескольких тысяч до полутора миллионов тенге. А неплатежи отдельных компаний достигают нескольких десятков миллионов. Лидером здесь является ТОО «Тенгиз сервис», задолжавшее алматинским коммунальщикам около 23 млн тенге.

В предприятиях городского ТЭК и ЖКХ не стали комментировать VIP-список, отметив, что для них нет разницы, кто есть неплательщик. По словам коммунальщиков, каждому из должников, невзирая на лица, неоднократно вручались уведомления о необходимости погасить дебиторскую задолженность.

Между тем, по мнению экспертов, бизнес использует финсредства, предназначенные поставщикам комуслуг, на собственные нужды. По сути, это беспроцентное кредитование за счетэнергетиков и коммунальных служб, убытки которых вынужден покрывать госбюджет, дабы не довести компредприятия до финансового и технологического коллапса.

Ранее сообщалось, что за 2 месяца долги за коммунальные услуги в Алматы снизились почти на 1,5 млрд тенге.

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