Назарбаев поручил не затягивать с уборкой урожая

Глава государства находится с визитом в Акмолинской области.

По прибытии в Акмолинскую область Глава государства осмотрел поля зерновых и масличных культур, а также ознакомился с ходом подготовки к проведению уборочной кампании, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Необходимо обеспечить своевременную уборку урожая. Погода нам благоприятствует. Нельзя допустить затягивания работ, поскольку это приводит к значительным издержкам, - сказал Президент Казахстана.

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев был проинформирован об основных итогах социально-экономического развития и перспективах сельскохозяйственной отрасли Акмолинской области.

Глава государства подчеркнул важность применения в АПК передовых научных достижений и цифровизации.

- В Шортандинском районе на экспериментальной основе внедряется электронная карта полей, ведется спутниковый мониторинг состояния посевов, осуществляются точечный высев семян и дифференцированное внесение удобрений. Это позволяет увеличить производительность труда в 2 раза, а урожайность - на более чем 5 центнеров с гектара при снижении затрат на 20%, - отметил Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел выставку, на которой были представлены образцы сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства.

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