Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Около двух миллионов тенге присвоил атырауский фермер

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

Фото : mgorod.kz17 августа 2018, 19:10

Фермер трудоустроил 10 жителей Атырау, которые у него фактически не работали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В ДГД Атырауской области пояснили, что в прошлом году между главой крестьянского хозяйства и городским центром занятости был заключен договор об обеспечении социальных рабочих мест по программе "Дорожная карта занятости 2020". В рамках которого, на банковский счет крестьянского хозяйства переведены бюджетные деньги за предоставление социальных рабочих мест.

"Однако во время расследования выяснилось, что глава крестьянского хозяйства совершил хищение бюджетных средств на сумму 1,8 млн тенге путем заключения трудовых договоров с 10 гражданами, которые у него фактически не работали", - рассказали в пресс-службе департамента.

Приговором Атырауского городского суда №2 глава крестьянского хозяйства признан виновным по ч. 3 ст. 189 п. 1 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты