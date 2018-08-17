Около двух миллионов тенге присвоил атырауский фермер

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

Фермер трудоустроил 10 жителей Атырау, которые у него фактически не работали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В ДГД Атырауской области пояснили, что в прошлом году между главой крестьянского хозяйства и городским центром занятости был заключен договор об обеспечении социальных рабочих мест по программе "Дорожная карта занятости 2020". В рамках которого, на банковский счет крестьянского хозяйства переведены бюджетные деньги за предоставление социальных рабочих мест.

"Однако во время расследования выяснилось, что глава крестьянского хозяйства совершил хищение бюджетных средств на сумму 1,8 млн тенге путем заключения трудовых договоров с 10 гражданами, которые у него фактически не работали", - рассказали в пресс-службе департамента.

Приговором Атырауского городского суда №2 глава крестьянского хозяйства признан виновным по ч. 3 ст. 189 п. 1 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

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