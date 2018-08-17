Главы МИД РК и Германии обсудили перспективы сотрудничества двух стран

Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие всего комплекса вопросов сотрудничества между Казахстаном и Германией.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе разговора собеседники подчеркнули устойчивую и поступательную динамику отношений двух стран, которые вышли на уровень стратегического партнерства, и отметил и дружественный и доверительный диалог между Казахстаном и Германией, в том числе на высшем уровне.

Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие всего комплекса вопросов сотрудничества между Казахстаном и Германией, а также ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в июле 2017 года в Астане.

Весомый пакет экономических и инвестиционных соглашений, подписанных в ходе прошлогоднего визита Главы Германии и включающих 21 проект на сумму свыше 1 млрд долларов США, уже приносит первые плоды. Благодаря совместным усилиям объем товарооборота по итогам 2017 года приблизился к 5 млрд евро и свыше 90% немецких инвестиций направлены в «несырьевой» сектор нашей экономики.

По словам Х.Мааса, Казахстан является важным партнером и Германия готова к дальнейшему углублению сотрудничества. Он высоко оценил значение Пятого Каспийского саммита в Актау и подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря,с принятием которой открываются новые перспективы для расширения экономического сотрудничества.

Собеседники выразили взаимную заинтересованность в осуществлении совместных проектов, нацеленных на модернизацию экономики и индустриализацию Казахстана. В этом контексте К. Абдрахманов пригласил немецкую сторону активнее осваивать возможности, открывающиеся с запуском Международного финансового центра «Астана», Парка

IT-стартапов, а также Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов. Стороны согласились в важности обеспечения благоприятного инвестиционного климата для деловых кругов.

Особо была отмечена важная связующая роль миллиона казахстанских немцев в Германии и двухсот тысяч этнических немцев в Казахстане, выступающих «живым мостом» дружбы между двумя странами.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул весомый вклад Германии в разработку и имплементацию Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии 2007 года, заложившей прочный фундамент сотрудничества между ЕС и странами центрально-азиатского региона. К. Абдрахманов отметил, что Казахстан приложит все усилия для максимально эффективной реализации новой Стратегии, которую Евросоюз планирует принять в следующем году. В этой связи, дипломат информировал немецкого коллегу о направлении в адрес соответствующих структур Европейского Союза казахстанских предложений для содержательного наполнения данного документа.

Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая проблематику сирийского урегулирования в рамках Астанинского процесса и ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Собеседники особо отметили новый качественный характер взаимодействия Казахстана и Германии на международной арене в многостороннем формате. Глава МИД Казахстана, поздравив коллегу с избранием его страны в Совет Безопасности ООН, подчеркнул, что Казахстан, как страна, в течение двух последних лет принимающая деятельное участие в работе Совета Безопасности, заинтересован в продолжении тесного сотрудничества по всем актуальным вопросам международной повестки дня с новыми членами этого важнейшего органа мировой политики.

В заключение главы МИД обсудили график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. К. Абдрахманов пригласил Х. Мааса посетить Казахстан с визитом.

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