Ж. Туймебаев: Началась новая эпоха Туркестана

Сегодня в областной центр Туркестанской области, в город Туркестан, переехали государственные служащие, которые до этого работали в административном деловом центре города Шымкента.

В этом году 19 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично подписал исторический Указ, согласно которому Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. В соответствии с подписанным документом, областным центром стал город Туркестан. В целях исполнения этой задачи государственные служащие акимата Туркестанской области переехали из Шымкента в город Туркестан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Сегодня в областной центр Туркестанской области, в город Туркестан, переехали государственные служащие, которые до этого работали в административном деловом центре города Шымкента. Прибывшую делегацию государственных служащих во главе с акимом области Жансеитом Туймебаевым встретили аким города Туркестан А. Усербаев, представители интеллигенции, различных этносов и ветераны. Глава региона пожелал государственным служащим успехов, работа которых направлена на развитие Туркестанской области.

«Туркестан на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира. Началась новая эпоха Туркестана. Мы становимся свидетелями исторического момента и жителями священного города, с чем я вас всех поздравляю. Во исполнение задач, поставленных Елбасы, мы должны превратить Туркестан в духовную и культурную столицу Тюркского мира», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, известный акын Бекарыс Шойбеков обратился со специальным обращением к госслужащим. После этого рабочая группа посетила офисы переехавших управлений и государственных органов.

Напомним, что с момента подписания Главой государства исторического Указа прошло около двух месяцев. За этот короткий промежуток времени была проведена большая подготовительная работа по превращению города Туркестана в областной центр. В частности, был объявлен открытый Международный конкурс на разработку концепции Генерального плана развития города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. Выставка проектов, представленных на конкурс, состоится в ближайшие дни.

Стоит отметить, что после утверждения Генерального плана в Туркестане начнется строительство нового аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, административных зданий и культурных центров. Кроме того, запланировано строительство нового городка, где будут проживать 65 000 жителей. Таким образом, в ближайшие годы Туркестан станет большой строительной площадкой. В свою очередь, это способствует привлечению крупных инвестиций в город, созданию новых рабочих мест, расширению предпринимательства и экономическому развитию.

Новые здания будут построены в древнем среднеазиатском стиле. Это позволит Туркестану стать не только духовной столицей страны, но и целым духовно-культурным центром тюркского мира. Более того, в Туркестане особый акцент сделают на развитие предпринимательства и сельского хозяйства. В особенности отрасль промышленности должна стать ведущей отраслью. Вместе с тем, вокруг Туркестана построят теплицы и высадят интенсивные сады. Это, с одной стороны, окажет влияние на развитие сельскохозяйственного сектора, а с другой – позволит продемонстрировать туристам объекты экотуризма.

Следует подчеркнуть, Туркестан станет не только центром региона, но и всемирно известным городом, крупнейшим центром тюркской мировой науки и культуры. Напомним, в городе организовывают научные конференции и культурные мероприятия, в которых принимают участие все тюркские страны. Помимо этого, в городе запланировано открыть представительства международных организаций, таких как Тюркская академия, Тюркский совет и ТЮРКСОЙ.

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