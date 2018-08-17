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Австралийский школьник взломал серверы Apple

На суде подросток полностью признал свою вину и заявил, что всегда мечтал работать в Apple.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова17 августа 2018, 19:43

Шестнадцатилетний школьник из Мельбурна взломал серверы компании Apple, получив доступ к учетным записям пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийское издание The Age.

Подросток, имя которого не называется, также скачал с защищенных серверов 90 гигабайт файлов. Хакера задержали в прошлом году после того, как австралийские полицейские провели в его доме обыск, изъяв мобильный телефон, жесткий диск и два ноутбука Apple, с помощью которых он и совершил взлом.

Вычислить правонарушителя удалось далеко не сразу. Представители Apple обратились в ФБР, а американские правоохранительные органы, в свою очередь, привлекли своих австралийских коллег.

На суде подросток полностью признал свою вину и заявил, что всегда мечтал работать в Apple. Вынесение приговора было отложено до следующего месяца в связи со сложностью дела, отмечает издание.


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