Умер автор хита Пугачёвой "Паромщик" Николай Зиновьев

Прощание с поэтом состоится 19 августа в Центральном доме литераторов.

Поэт-песенник Николай Зиновьев умер 17 августа в возрасте 73 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный дом литераторов. Прощание состоится 19 августа в ЦДЛ. Поэта похоронят на Химкинском кладбище.

Николай Зиновьев родился 17 мая 1945 года. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Первой песней на стихи Зиновьева стала "Полёт на дельтаплане". В 1982 году её исполнил Валерий Леонтьев. Также он автор текста "Красной стрелы" Софии Ротару. Наибольшую известность получила песня "Паромщик". С ней в 1985 году Алла Пугачёва стала финалисткой "Песни года".

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