В Актобе двоих детей на велосипеде сбил насмерть Volkswagen

Водитель получил 7 лет лишения свободы.

В Актобе машина разогналась до 127 километров в час, водитель получил 7 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Несчастье случилось на Оренбургской трассе в районе посёлка Сарыжар. Автомобиль Volkswagen разогнался до скорости 127 километров час (так установила экспертиза) и сбил на дороге двух мальчиков 14 и 13 лет, которые ехали на велосипеде. От полученных травм оба погибли.

За рулём автомобиля был 44-летний житель Актобе Талгат М. В суде он рассказал, что машины на дороге ехали параллельно движению детей на велосипеде. Но вдруг велосипед с детьми резко повернул влево, пересёк встречную полосу. Он жал на тормоза, но избежать столкновения не удалось. Один мальчик от удара упал на лобовое стекло и разбил его. Водитель сам потерял сознание, а когда очнулся, увидел детей, лежавших в крови.

Судэкспертиза показала, что ещё до аварии у машины был неисправен тормозной механизм заднего правого колеса. Родители детей не предъявляли водителю материальных претензий, но и не простили водителя.

Суд приговорил водителя к 7 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (раньше это называлась колония-поселение). Также суд лишил его водительских прав на 5 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

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