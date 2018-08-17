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Ученые рассказали о смертельных рисках пассивного курения

Результаты исследования указали, что раннее пассивное курение повышает угрозу смерти в результате хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на 31%.

Фото : © Depositphotos / belchonock17 августа 2018, 20:35

Американские ученые выяснили, что пассивное курение в раннем возрасте повышает риск смерти от тяжелых заболеваний легких и сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Medscape.

Группа специалистов из Американского онкологического общества проанализировала данные о состоянии здоровья и анкеты с описанием диеты и образа жизни более 70 тысяч граждан США, которые никогда не курили, но в детстве (до 16-18 лет) находились в компании курильщиков.

Результаты исследования указали, что раннее пассивное курение повышает угрозу смерти в результате хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на 31%. Для взрослых, еженедельно проводящих не менее десяти часов рядом с курильщиками, вероятность умереть из-за ХОБЛ вырастает на 42%, от ишемической болезни сердца — на 27%, от инфаркта — на 23 процента.

Ученые отмечают, что курящие родители подвергают своих детей повышенному риску заболевания астмой и развитию других легочных дисфункций в более зрелом возрасте.


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