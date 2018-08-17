В ЗКО значительно снизится износ тепловых сетей в рамках программы «Нұрлы жол»

В Уральске прогнозируется снижение износа до 51,6%, в Аксае - с 43% до 7%.

В Западно-Казахстанской области приступили к подготовке к будущему отопительному сезону. Лето стремительно близится к завершению, так что и до очередного пуска тепла рукой подать. Но прежде все объекты должны сдать ежегодный экзамен: получить паспорта готовности к новому отопительному сезону. Подготовку региона к отопительному сезону аким области Алтай Кульгинов взял под личный контроль, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

В области активно идет работа по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года. Практически все социальные объекты готовы к отопительному сезону: 367 из 388 объектов здравоохранения, 601 из 638 объектов образования, 373 из 387 объектов культуры. Свыше 50 % жилых домов г.Уральска на сегодняшний день прошли гидравлические испытания и готовы к началу будущего отопительного сезона. В ближайшее время гидравлические испытания начнутся по г.Аксай.

– Всего по области запланирован ремонт и реконструкция 40 км тепловых сетей, из которых 11,5 км по г.Уральску и 28,8 км тепловых сетей по г.Аксай. В том числе в рамках программы «Нұрлы жол» реализуются 5 проектов по реконструкции сетей теплоснабжения протяженностью более 32 км, общей стоимостью порядка 2-х млрд. тенге. В данный момент по программе отремонтировано в г.Уральске 2 км теплосетей и по г.Аксаю – 15,8 км. Проведение всех указанных работ позволит снизить износ тепловых сетей в областном центре до 51,6%, а по г.Аксай с 43% до 7%, – отметил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Рустем Закарин.

Руководитель АО «Жайыктеплонерго» Мурат Байменов рассказал о принимаемых мерах по подготовке оборудования ТЭЦ, тепловых сетей и котельного хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 гг. Процент выполненных ремонтных работ –72%, произведена замена 5,911 км тепловых сетей.

– В настоящее время на балансе предприятия и в эксплуатации находятся 20 котельных с прилегающими тепловыми сетями протяженностью 21,88 км. В котельных установлены 55 котлов, из которых 51 водогрейных и 4 паровых котла. Из 20-ти котельных: 11 котельных работают только в отопительный период, 9 котельных – круглый год. Готовность котельных к отопительному сезону 2018-2019гг. составляет 80%, из 20-ти котельных 16 к зиме готовы. По программе «Нурлы жол» ведется реконструкция четырех тепловых магистралей общей протяженностью 4804 метров, – сказал М.Байменов.

Своевременная реализация всех мероприятий по подготовке к отопительному сезону позволит повысить качество и эффективность предоставляемых услуг, снизить потери воды в теплосетях, уменьшить расход топлива, повысить надёжность основного и вспомогательного оборудования, уменьшить тепловые потери и в целом улучшить качество теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

В рамках программы «Нұрлы жол» в Уральске также реализуется проект по реконструкции водопроводных сетей общей протяженностью 10 км на сумму порядка 1 млрд. тенге. Уже ведутся работы по ремонту 1,5 км.

Также проводятся ремонтные работы по электросетям. Предприятием АО «Западно-Казахстанская РЭК» предусмотрены средства на подготовку к отопительному сезону в сумме 242,5 млн. тенге, которые направлены на ремонтные работы 3 тыс. км электрических сетей. В настоящее время ведутся ремонтные работы на 19 электрических и 310 трансформаторных подстанциях. Более 80 % всех работ уже выполнены.

Областным филиалом АО «КазТрансГазАймак» проведена проверка газораспределительных сетей протяженностью 7,0 тыс.км. Подготовка всех коммунальных сетей и оборудования к предстоящему отопительному сезону находится на постоянном контроле у руководства области.

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