Мать задержанной по делу об убийстве Дениса Тена девушки отрицает её вину

Чем именно зарабатывала Жанар Толыбаева в Алматы, точно неизвестно.

Родственники девушки, задержанной по делу об убийстве Дениса Тена, отрицают её вину. Они уверены, до трагедии Жанар Толыбаева не знала предполагаемых убийц. С Нуралы Киясовым и Арманом Кудайбергеновым девушку познакомила подруга. Именно их подозревают в убийстве знаменитого фигуриста. Парней задержали в июле через два дня после трагедии. А спустя некоторое время в полиции сообщили, что фигурирует еще одна подозреваемая. По версии следствия, Жанар Толыбаева все знала о преступлении, но скрыла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Гулстан Ильясова пересматривает фотографии и грамоты собственной дочери и, конечно же, не верит в то, что она может быть причастна к смерти казахстанского фигуриста. Уверена, что в день трагедии Жанар была на работе, отвечала на звонки и сообщения матери. О случившемся семья узнала, когда дочь вызвали на допрос.

Гулстан Ильясова:

- Мы все дни с ней разговаривали. Она мне говорила, что у нее все хорошо, что работает допоздна. А 21 я не могла до нее дозвониться, начала переживать. Вечером она мне перезвонила и сказала: мама меня в полицию на допрос вызывали.

Известно, что Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении об убийстве и краже. Теперь семья винит во всем подругу дочери. Якобы это она встречалась с одним из подозреваемых – Нуралы Киясовым, знала детали преступления и поделилась с Жанар.

Гулстан Ильясова:

- Когда Жанар задержали, я сразу стала ее подруге Жайне звонить. Она сначала не брала телефон, а потом вообще его отключила. Я ездила в ту квартиру, спрашивала. Но никто ничего не знает. Я думаю, что моя дочь не знала, что за это могут наказать.

Из родительского дома третья подозреваемая по делу Дениса Тена уехала за 5 дней до трагедии. Жанар Толыбаева сообщила родным, что собирается на заработки в Алматы. Хотела помочь семье. На время остановилась у подруги. Именно там она и познакомилась с предполагаемыми убийцами известного фигуриста.

Чем именно зарабатывала Жанар Толыбаева в Алматы, точно неизвестно. Но уезжала каждое лето. В этом году планировала закрыть кредит, рассказывает Гулстан. Говорит, зарплаты педагога сельской школы матери-одиночке не хватало. Она воспитывает трехлетнего сына.

Гулстан Ильясова:

- Я разговаривала с ней только в присутствии следователей. Она сказала мне: «Мама, простите, я не смогла оправдать ваше доверие». Она же волейболом занималась и лучшим молодым специалистом года стала. Стопроцентно моя дочь не виновата!

Но версия следствия звучит иначе: Толыбаева знала о готовящейся краже. Не исключается, что в день убийства даже находилась на месте трагедии.

Пока Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов снимали зеркала с внедорожника Дениса Тена, стояла неподалёку и подстраховывала преступников. Всех троих уже задержали. Сейчас они находятся под арестом.

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