"Реал" готов заплатить за Неймара рекордные €300 млн

Рекордным трансфером является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за €222 млн.

Испанский "Реал" готов совершить рекордный трансфер в истории футбола, заплатив за бразильского форварда французского ПСЖ Неймара €300 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.es.

"Реал" возобновил интерес к 26-летнему бразильцу после поражения в матче за Суперкубок УЕФА от "Атлетико" (2:4). Президент мадридского клуба Флорентино Перес считает, что необходимо начать поиски замены португальскому форварду Криштиану Роналду, который перешел в туринский "Ювентус". На приобретение Неймара "Реал" готов потратить €300 млн. Отмечается, что ПСЖ не желает расставаться с бразильским нападающим.

Нынешний трансферный рекорд также принадлежит Неймару. Его переход в ПСЖ из испанской "Барселоны" оценивается в €222 млн.

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