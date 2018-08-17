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Международный союз конькобежцев обнулил мировые рекорды в фигурном катании

Достижения спортсменов стали историей.

Фото : РИА Новости17 августа 2018, 22:27

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании из-за новой шкалы оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), передает Р-Спорт

В июне конгресс ISU в Севилье утвердил новую шкалу GOE, которая была расширена до «минус пяти – плюс пяти» баллов вместо действовавших ранее «минус три – плюс три». Как сообщается на официальном сайте ISU, все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются «историческими».


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