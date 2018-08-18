После вылета из Лиги Европы ФК «Кайрат» сделал заявление
Алматинцы проиграли два матча чешской "Сигме".
Фото : пресс-службы "Кайрата"18 августа 2018, 00:03
Алматинский "Кайрат" опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера Карлоса Феррера, пишет Vesti.kz.
Ранее издание KazFootball.kz сообщало, что Феррер может покинуть свой пост после вылета из третьего отборочного раунда Лиги Европы от чешской "Сигмы" (0:2, 1:2).
"В некоторых СМИ появилось сообщение о том, что главный тренер "Кайрата" Карлос Алос покидает алматинский клуб. ФК "Кайрат" заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и наставник продолжает свою работу согласно контракту. Борьба в чемпионате Казахстана продолжается, руководство клуба все так же рассчитывает на испанского специалиста. Пресс-служба "Кайрата" в очередной раз убедительно просит доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на клубном сайте - fckairat.com", - говорится в сообщении "Кайрата".
Напомним, Феррер возглавил "Кайрат" в июле прошлого года. С алматинской командой испанец стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а также обладателем Кубка Казахстана-2017.
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