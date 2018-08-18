Сын погибшего от укуса змеи пастора едва не умер из-за гадюки

Как выяснилось, пресмыкающееся повредило височную артерию американского священника.

В городе Миддлсборо, штат Кентукки (США), ядовитая змея укусила пастора-пятидесятника во время его проповеди. Отец священника, который также был пастором, скончался от укуса змеи за четыре года до этого, сообщает Лайф со ссылкой на издание Metro.

27-летний Коди Кутс обращался к прихожанам со змеёй в руках. Когда он поднес её к лицу, она укусила его в голову.

— Не останавливайтесь! Я ничуть не беспокоюсь! Не беспокойтесь! Бог — целитель! — заявлял окровавленный пастор, продолжая держать пресмыкающееся в руках и требуя, чтобы его оставили в покое и дождались помощи Божьей.

Вскоре яд подействовал, и укушенному стало хуже. Двое прихожан отвезли его в больницу. Там выяснилось, что укус повредил височную артерию мужчины. Несмотря на это, медики смогли спасти его.

Молельня полного Евангелия во имя Христа в Миддлсборо — одна из последних змеиных церквей, которые появились в Аппалачах более века назад. Их пасторы и прихожане верят, что строку "Будут брать змей, и, если что смертоносное выпьют, не повредит им" из Евангелия от Марка надо понимать буквально.

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