Турист из-за селфи обрушил мост в Китае

В результате инцидента четыре туриста получили легкие травмы.

Пешеходный мост в китайской провинции Хунань обвалился из-за делающего селфи туриста, который перегородил дорогу и вызвал скопление людей, сообщает Интерфакс со ссылкой на South China Morning Post.

"Фотографирующий себя турист спровоцировал "пробку" на узком мосту в живописном районе провинции Хунань, после чего мост обвалился в реку. В результате инцидента четыре туриста получили легкие травмы", - пишет издание.

По данным газеты, мост состоял из тонких металлических конструкций. Турист встал на сварочном стыке, который был тоньше других частей.

Ранее в Риме две иностранные туристки подрались у фонтана Треви за право первой сделать селфи возле него. За 19-летнюю датчанку и 44-летнюю американку стали вступаться члены их семей, после чего драка приняла масштабный характер.

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