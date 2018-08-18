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Ведущая Fox News рассказала о победе США над "коммунистической Японией"

Кроме того она добавила, что США является самой щедрой страной, благодаря которой мир становится лучше.

Фото : © AP Photo / Richard Drew18 августа 2018, 01:55

Ведущая передачи на телеканале Fox News Эйнсли Эрхардт заявила о том, что США удалось одержать победу над "коммунистической Японией".

— Мы победили коммунистическую Японию и радикальных исламистов, — сказала она в ответ на высказывание губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявившего, что Америка "никогда не была такой уж великой".

Кроме того она добавила, что США является самой щедрой страной, благодаря которой мир становится лучше.

Япония во времена Второй мировой войны выступала на стороне гитлеровской коалиции, однако у власти этой страны никогда не стояли коммунисты.

Источник: Лайф


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