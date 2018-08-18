Renault с пассажирами перевернулся на крышу в результате ДТП в Алматы

Пять человек пострадали.

Помимо перевернувшегося Renault, пострадал автомобиль Bentley, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Renault Sandero двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. Рядом с поворотом на Баганашил, водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел на разделительную аллею, снес около 15 метров забора. Renault перевернулся на крышу и остановился у обочины.

Проезжавшие мимо водители помогли людям выбраться из машины и вызвали скорую.

Водитель и четверо пассажиров отделались незначительными ушибами.

Остатки забора рассыпались на широкой площади по проспекту Аль-Фараби, затрудняли движение транспорта и один осколок, выскочив из-под колес проезжавшей машины, попал в Bentley, повредив ей передний бампер и левое крыло.

Прибывший на место наряд полиции увез водителя Renault на экспертизу. Как выяснилось в ходе беседы, он вместе с пассажирами, возвращался с празднования.

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