Опубликовано письмо одной из сестер убившей отца

Самое сложное — не видеть сестёр,- пишет девушка.

Младшая из сестёр-убийц отправила весточку в благодарность молодому человеку из группы поддержки в соцсетях, сообщает Life.ru.

17-летняя Мария Хачатурян, которая вместе с сёстрами находится в СИЗО № 6 по обвинению в убийстве отца-тирана, завела друга по переписке. Речь идёт о молодом человеке, который состоит в её группе поддержки "ВКонтакте", но помогает сёстрам не только словом, но и делом. В частности, как сообщает телеграм-канал Mash, на днях он передал Марии, Ангелине и Крестине посылки со сладостями, обувью и одеждой. Последнего, кстати, им очень не хватает: девочек забрали в СИЗО во всём домашнем.

— Не представляешь, как мне приятно, что есть люди, которые нам верят. <...> Мы тоже смотрим телевизор, следим за новостями, хотя на самом деле там много врут. Я пытаюсь держаться, самое сложное, что с сёстрами не видимся, — признаётся в письме 17-летняя Мария.

Напомним, 27 июля три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего 57-летнего отца. Они нанесли мужчине более 30 ножевых ранений, после чего сообщили в полицию о совершённом. Свои действия они объяснили тем, что не могли больше терпеть жестокость и издевательства. Сейчас девушки находятся в СИЗО.

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