Дисквалификация «Канело» официально закончилась

«Бан» продлился шесть месяцев.

Атлетическая комиссия штата Невада сняла санкции с мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) за положительные допинг-тесты перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.



В двух допинг-пробах «Канело» от 17 и 20 февраля было обнаружено запрещенное вещество — кленбутерол. Команда мексиканца настаивала на том, что оно попало в организм боксера через зараженное мясо, однако комиссия все равно дисквалифицировала Альвареса. «Бан» продлился шесть месяцев — с 17 февраля по 17 августа — комиссия приняла во внимание, что это первое подобное нарушение боксера.



Таким образом, «Канело» уже официально может вернуться на ринг. 15 сентября он проведет рематч с Головкиным. Изначально их второй бой должен был состояться 5 мая, однако из-за вышеуказанных проблем мексиканца он сорвался.

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