В Павлодарской области ищут восьмиклассника, решившего переплыть Иртыш

Это не первое происшествие с участием паренька.

Как сообщил аким села Павлодарское Аждар Жусупов, поиски 14-летнего Руслана результатов не дали, передает zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

- Ребята купались в несанкционированном для этого месте. По их словам, Руслан хотел перебраться на ту сторону реки через русло старого Иртыша, ушел под воду и не доплыл до берега. Поиски сегодня завершились, завтра мальчика продолжат искать,- расссказал Аждар Жусупов.

Аким села отметил, что трагедия с этим мальчиком чуть не произошла два года назад. Ребенка ценой своей жизни спас местный житель.

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