Внедорожник опрокинулся на бок после таранного удара
По словам водителей, виновник ДТП – неисправный светофор.
Фото : zakon.kz18 августа 2018, 09:51
ДТП с участием внедорожника и кроссовера произошло в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался по проспекту Абая в западном направлении. По улице Брусиловского, в южном, поднимался Nissan X-TRAIL. Со слов водителя, усмотрев угрозу столкновения, он до последнего момента пытался его избежать, но безуспешно.
Nissan врезался в заднее колесо Toyota. От сильного удара внедорожник опрокинулся на бок.
Пострадали пассажиры в автомобилях.
Оба водителя утверждают, что на перекрестке не работал светофор. Но заработал после вызова полиции.
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