Внедорожник опрокинулся на бок после таранного удара

По словам водителей, виновник ДТП – неисправный светофор.

ДТП с участием внедорожника и кроссовера произошло в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался по проспекту Абая в западном направлении. По улице Брусиловского, в южном, поднимался Nissan X-TRAIL. Со слов водителя, усмотрев угрозу столкновения, он до последнего момента пытался его избежать, но безуспешно.

Nissan врезался в заднее колесо Toyota. От сильного удара внедорожник опрокинулся на бок.

Пострадали пассажиры в автомобилях.

Оба водителя утверждают, что на перекрестке не работал светофор. Но заработал после вызова полиции.

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