Алматинца привлекли к уголовной ответственности за фейковую публикацию в соцсети

Мужчина признался в совершении противоправного действия.

В ходе мониторинга социальных сетей на площадке «Facebook» выявлен пост пользователя «Жумакана Бекбасова» о том, что, якобы, 40 человек из числа лиц, стоящих в поисках работы по проспекту Сейфуллина, полицейские погрузили в автобус и вывезли за пределы города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.

«Проверка показала, что данная информация не соответствует действительности. Более того, автор позволил себе нецензурную, оскорбительную реплику в адрес сотрудников органов внутренних дел. В этой связи было инициировано досудебное расследование в отношении автора поста по факту публичного оскорбления им сотрудников полиции, а также по факту распространения заведомо ложной информации», - информировала официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Мужчина сразу же признался в совершении данного противоправного действия, уточнив, что готов понести за это предусмотренное законом наказание. Он – уроженец Алматинской области, в настоящее время проживает в Турксибском районе Алматы, безработный.

«И в который раз, неустанно призываем граждан к дисциплине в социальных сетях и не допускать тех действий, что запрещены законодательством, а это – распространять заведомо ложные сведения. Всегда нужно оперировать лишь данными из официальных источников. Никогда не распространяйте информацию, первоисточник которой вам не известен. Нужно быть предельно объективными и корректными в своих высказываниях. В противном случае, данные действия влекут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Республики Казахстан», - уточнила подполковник Азирбек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!