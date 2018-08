Билеты на бой Нурмагомедов — Макгрегор раскупили за три минуты

Билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе были раскуплены за три минуты, сообщает RT.

Схватка между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

Цена билетов на матч 11 категорий: $2505, $2005, $1505, $1005, $755, $555, $405, $355, $305, $255 и $205.

Three minutes was all it took... ???? #UFC229 pic.twitter.com/iUdePPDZUa