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Билеты на бой Нурмагомедов — Макгрегор раскупили за три минуты

Схватка состоится 6 октября 2018 года.

Фото : YouTube18 августа 2018, 10:08

Билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе были раскуплены за три минуты, сообщает RT.

Схватка между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

Цена билетов на матч 11 категорий: $2505, $2005, $1505, $1005, $755, $555, $405, $355, $305, $255 и $205.


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