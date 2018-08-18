В Казахстане разрабатывают хрестоматию по истории регионов

Первые из этих учебников поступят в вузы уже в предстоящем учебном году.

Преподавание краеведения в школах будет воспитывать патриотизм. Такое мнение высказала заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента РК Аида Балаева на открытии второй смены Республиканского молодежного образовательного лагеря «Зерен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Туган жер» казахстанцы будут получать все знания о родном крае со школьной парты. В этом направлении еще будет немало замечаний. Они будут учтены в будущем. Все же, в этом году начнется изучения предмета «Краеведение» во всех школах страны. Во всех регионах подготовлены учебники «Краеведение». Новые учебники дадут возможность ученикам узнать о своем происхождении, истории и традициях своего края, изучать историю и делать выводы о будущем. Кроме того, Министерством образования и науки РК разрабатывается хрестоматия. В этой книге будет объединена история всех регионов. Таким образом, будет формироваться казахстанский патриотизм через любовь к своей родной земле», - сказала А. Балаева.

А. Балаева также отметила, что в стране успешно реализуется проект «100 новых учебников». Первые из этих учебников поступят в вузы уже в предстоящем учебном году.

Недавно на базе оздоровительного центра «Зерен» в Акмолинской области была официально открыта первая смена «Digital-ұрпақ». В нее вошли лидеры молодежных организаций из всех регионов, молодые предприниматели, участники проекта «100 новых лиц Казахстана». В период с 12 по 26 августа пройдут три тематические смены в лагере. Вчера в лагере открылась вторая смена под названием «Тренды модернизации».

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