В АДГСПК разоблачили несколько акимов-коррупционеров

По всем фактам проводится досудебное расследование.

Сотрудники Антикоррупционной службы разоблачили несколько должностных лиц в различных областях, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Изобличен заместитель акима г.Сатпаев Карагандинской области. Он подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя одной из частной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве 2-х общежитий в г.Сатпаев, предназначенных для переселения жителей с близлежащих районов.

В связи с полным признанием своей вины замакима не задерживался.

По факту халатности начато расследование в отношении бывшего акима Целиноградского района. Он подозревается в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, путем подписания незаконного постановления о предоставлении ТОО права частной собственности путем выкупа земельного участка площадью 50 га на территории района, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства.

В Павлодарской области аким Калкаманского сельского округа г.Аксу подозревается в том, что по предварительному сговору со своим подчиненным – главным специалистом получили взятку в размере 50 тыс. тенге от представителя ТОО за заключение договора аренды и установки платежного терминала в административном здании акимата.

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается бывший заместитель акима Байсеркенского с/о Алматинской области, который незаконно предоставил земельный участок одному из жителей области под ведение личного подсобного хозяйства, согласно генеральному плану предназначавшийся под автомобильную стоянку, тем самым причинив ущерб государству в сумме 496 тыс. тенге.

По вышеназванным фактам проводится досудебное расследование.

Наряду с этим, в Атырауской области за получение взятки путем вымогательства осуждены заместитель акима района и руководитель отдела строительства.

Должностным лицам было предъявлено обвинение в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от подрядной компании по строительству.

Заместитель акима признан виновным и приговорен к семи годам лишения свободы. Руководитель отдела строительства также признан виновным, ему назначен штраф в размере 35 миллионов тенге.

За получение взятки на системной основе от предпринимателя на общую сумму 300 тыс.тенге осужден к штрафу 23,4 млн.тенге аким сельского округа Жибек Жолы, Аршалинского района, Акмолинской области.

К выплате штрафа в размере 12 млн.тенге осужден аким г.Жетысай, который в феврале т.г. получил взятку в сумме 200 тыс. тенге от учредителя ТОО за положительное решение вопроса финансирования по программе «Балапан» и общее покровительство.

К штрафу 8,8 млн осужден аким Косшинского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, который в январе 2018 года в г.Астана получил взятку в сумме 3 млн. тенге от директора ТОО за предоставление земельного участка в рамках государственной программы развития территорий.

Всего с начала года за взяточничество к ответственности привлекаются 31 акимов и заместителей акимов различного уровня (областного – 1, городского – 4, районного – 5, сельского - 21). Осуждены - 12.

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