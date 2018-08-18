Попугай не бросил попавшего в грязевую ловушку американца

К прибытию пожарных мужчина погрузился в жижу по пояс.

В американском городе Белвилл, штат Иллинойс, спасли человека, который увяз в грязи. Об этом сообщает издание Metro.

Мужчина погнался за попугаем, забрел в грязь на берегу озера в парке и не смог выбраться самостоятельно. Его крики услышали прохожие и вызвали пожарных. К их прибытию он погрузился в жижу по пояс.

Пожарные разложили лестницу по земле и помогли мужчине вылезти из грязи. Во время спасения попугай, по вине которого он оказался в такой ситуации, сидел у него на плече.

В июне сообщалось, что в английском городе Эрли, графство Беркшир, пожарной команде пришлось снимать с дерева мужчину, который залез туда за попугаем и не сумел спуститься.

Источник: Lenta.ru

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