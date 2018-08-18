Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 41

Девять из десяти пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

41 человек погиб при обрушении автомобильного моста в итальянском городе Генуе, однако эта цифра не окончательная — экстренные службы продолжают разбор завалов и осматривают погребённые под бетоном автомобили, сообщает Life.ru.

По данным спасателей, под завалами нашли раздавленный автомобиль с семьёй из трёх человек — отца, матери и девятилетнего сына. Ещё два человека считаются без вести пропавшими и девять из десяти пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, пролёт автострады длиной около двух сотен метров рухнул с 70-метровой высоты. Ехавшие в момент ЧП по мосту машины упали. Момент происшествия снял очевидец.

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