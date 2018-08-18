Дрон спас тонущую женщину у испанского побережья
Чтобы помочь женщине, которая не могла выбраться на берег, спасатели использовали дрон, на котором ей доставили жилет.
Фото : Depositphotos18 августа 2018, 14:16
В Испании спасателям удалось оказать помощь женщине, которую унесло течением в море, используя дрон, сообщает Life.ru.
Инцидент произошёл вблизи испанского города Сагунто на побережье Средиземного моря. Чтобы помочь женщине, которая не могла выбраться на берег, спасатели использовали дрон, на котором ей доставили жилет.
Благодаря этому ей удалось продержаться на воде до прибытия спасателей на гидроциклах.
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