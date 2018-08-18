Мадуро поднял минимальную зарплату в Венесуэле в 60 раз

Также Мадуро объявил о росте НДС в стране с 12 до 16%.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу стоимость криптовалюты "петро" и размер новой минимальной зарплаты в стране с 20 августа, когда Венесуэла перейдет на новую, деноминированную валюту — суверенный боливар, сообщает РИА Новости.

По словам Мадуро, один "петро" будет стоить 60 долларов, или 3,6 тысячи новых боливаров (360 миллионов неденоминированных боливаров). При этом курс "черного рынка" на пятницу составляет 5,9 миллиона старых боливаров за доллар. С нынешнего боливара будут убраны пять нулей.

Минимальная зарплата составит половину "петро", то есть 1,8 тысячи боливаров, или 180 миллионов старых боливаров. Это означает резкое повышение — почти в 60 раз — размера минимальной зарплаты, которая сейчас равняется всего 3 миллионам боливаров (30 новых боливаров).

Также Мадуро объявил о росте НДС в стране с 12 до 16%, сообщает агентство AVN.

Ранее Мадуро говорил, что с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро", хотя старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. При этом суверенный боливар будет привязан к "петро". Центральный банк начнет публиковать официальные цифры привязки боливара к "петро" каждый день.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

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