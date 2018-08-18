В Алматы возле «Адема» насмерть сбили пожилую женщину
За рулем находилась девушка.
Фото : из открытых источников18 августа 2018, 16:30
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Северном кольце в Алматы, напротив торгового центра "Адем", пишет Sputnik.
Со слов очевидцев, автомашина Mitsubishi RVR двигалась по Северному кольцу в северном направлении. В этот момент из-за автобуса неожиданно вышла на дорогу пожилая женщина. Девушка за рулем иномарки не успела среагировать и на полном ходу сбила ее.
Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу, где через некоторое время от полученных травм 75-летняя алматинка скончалась.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты для более детального выяснения обстоятельств случившегося.
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