В Алматы возле «Адема» насмерть сбили пожилую женщину

За рулем находилась девушка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Северном кольце в Алматы, напротив торгового центра "Адем", пишет Sputnik.

Со слов очевидцев, автомашина Mitsubishi RVR двигалась по Северному кольцу в северном направлении. В этот момент из-за автобуса неожиданно вышла на дорогу пожилая женщина. Девушка за рулем иномарки не успела среагировать и на полном ходу сбила ее.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу, где через некоторое время от полученных травм 75-летняя алматинка скончалась.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты для более детального выяснения обстоятельств случившегося.

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