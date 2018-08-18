В Алматы столкнулись два автобуса
В результате пострадали три пассажира.
Два рейсовых автобуса столкнулись по проспекту Райымбека, недалеко от городской больницы №7, передает Sputnik Казахстан.
По словам очевидцев, автобус Hyundai маршрута №27 двигался в западном направлении по проспекту по автобусной полосе. Рядом, по левой полосе, двигался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter маршрута №345.
Как утверждают свидетели происшествия, на обочине "голосовала" женщина. И водитель микроавтобуса, увидев ее, начал резко перестраиваться вправо, создав аварийную ситуацию.
Так, водитель автобуса Hyundai не успел среагировать и на полном ходу ударил в заднюю часть Sprinter.
В результате ДТП пострадали три пассажира Mercedes-Benz Sprinter. Всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.
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