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В Астане полиция ищет краденые мобильники и запчасти

Проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка».

Фото : пресс-служба ДВД Астаны18 августа 2018, 17:27

В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка», в рамках которого сотрудники столичной полиции выявляют места скупки и хранения похищенного имущества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

18 августа ОПМ «Скупка» провели на территории торгового центра "Артем" с целью выявления краденных мобильных телефонов и запчастей. В проведении мероприятия были задействованы 300 сотрудников полиции.

Так, в ходе мероприятия сотрудниками Управления криминальной полиции был выявлен телефон, проходящий как украденный в 2016 году из салона автомобиля. По совпадению imei-кода телефон был найден. На данный момент установлен ещё один телефон, который числился по базе данных как краденный в июле текущего года.

Также сотрудниками полиции в ходе проведения планового оперативно-профилактического мероприятия «Скупка» изъяты телефоны, по которым будет проводится дальнейшая проверка.


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