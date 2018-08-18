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NASA показало cеверное сияние из космоса

Природное явление запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции.

Фото : © NASA / ESA/A.Gerst18 августа 2018, 17:33

NASA опубликовало снимок северного сияния, сделанный из космоса, передает РИА Новости.

Природное явление запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции.

"Сногсшибательно — каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышали…" — отметил Герст.

Северное сияние — свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Это явление наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий.


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