NASA показало cеверное сияние из космоса

Природное явление запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции.

NASA опубликовало снимок северного сияния, сделанный из космоса, передает РИА Новости.

Природное явление запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции.

"Сногсшибательно — каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышали…" — отметил Герст.

Северное сияние — свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Это явление наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!