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"Не хочу быть москвичом". Опубликован новый клип "Ленинграда"

За час ролик набрал только на YouTube порядка 50 тысяч просмотров.

Фото : скриншот с видео18 августа 2018, 18:04

Группа "Ленинград" в соцсетях опубликовала клип на композицию "Не хочу быть москвичом". На кадрах Сергей Шнуров, солистки и музыканты совершают речную прогулку в Санкт-Петербурге.

— Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал, — в самом начале песни заявляет исполнитель.

В припеве же солистка группы Флорида Чантурия утверждает, что вся культура сосредоточена в Питере. Шнур же заявил, что не хочет быть москвичом, несмотря на бесплатный wi-fi, велодорожки и многое другое.

За час ролик набрал только на YouTube порядка 50 тысяч просмотров.


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