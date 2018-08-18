"Не хочу быть москвичом". Опубликован новый клип "Ленинграда"
За час ролик набрал только на YouTube порядка 50 тысяч просмотров.
Фото : скриншот с видео18 августа 2018, 18:04
Группа "Ленинград" в соцсетях опубликовала клип на композицию "Не хочу быть москвичом". На кадрах Сергей Шнуров, солистки и музыканты совершают речную прогулку в Санкт-Петербурге.
— Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал, — в самом начале песни заявляет исполнитель.
В припеве же солистка группы Флорида Чантурия утверждает, что вся культура сосредоточена в Питере. Шнур же заявил, что не хочет быть москвичом, несмотря на бесплатный wi-fi, велодорожки и многое другое.
За час ролик набрал только на YouTube порядка 50 тысяч просмотров.
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